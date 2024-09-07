сегодня в 20:01

Олег Гаджиев проверил работу участков на выборах депутатов в Сергиево-Посадском округе

В Сергиево-Посадском городском округе проходит второй день голосования за новый состав депутатов в муниципальный Совет. За ходом выборного процесса наблюдают депутаты Мособлдумы. Депутат Московской областной Думы, член фракции партии «Единая Россия» Олег Гаджиев проверил, как обеспечена безопасность избирателей на участках.

Все избирательные участки оборудованы системами видеофиксации. Голосование проходит легитимно и прозрачно. Безопасность граждан обеспечивают сотрудники полиции.

«На пунктах проводится осмотр рамочными или ручными металлоискателями. На каждом участке дежурит полиция. Пообщался с членами избирательной комиссии, по рабочему процессу нареканий нет, везде все исполняют свои обязанности ответственно», — отметил депутат.

Напомним, второй день голосования завершится в 20:00. Завтра в 8:00 стартует третий заключительный день выборов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что каждому избирателю должно быть удобно.

«Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия по организации голосования <…> будут реализованы, обеспечены. Каждому избирателю должно быть удобно прийти проголосовать или сделать это дистанционно», — подчеркнул губернатор.