Олег Гаджиев проверил работу участков на выборах депутатов в Сергиевом Посаде

В Сергиево-Посадском городском округе продолжается голосование за новый состав депутатов в муниципальный Совет. За ходом выборного процесса наблюдают депутаты Мособлдумы. Депутат Московской областной Думы, член фракции партии «Единая Россия» Олег Гаджиев проверил, как обеспечена безопасность избирателей на участках, передает пресс-служба партии.

Все избирательные участки оборудованы системами видеофиксации. Голосование проходит легитимно и прозрачно. Безопасность граждан обеспечивают сотрудники полиции.

«На пунктах проводится осмотр рамочными или ручными металлоискателями. На каждом участке дежурит полиция. Пообщался с членами избирательной комиссии, по рабочему процессу нареканий нет, везде все исполняют свои обязанности ответственно», — отметил депутат.

Напомним, второй день голосования завершится в 20:00. Завтра в 8:00 стартует третий заключительный день выборов.