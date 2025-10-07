Октябрьские дожди: синоптик рассказала, какая погода ждет москвичей

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что уже в ближайшие выходные в Москву и Подмосковье придет настоящее похолодание, сообщает RT .

«В течение рабочей недели значительных осадков не ожидается. Если дождь будет приниматься, то незначительный. До конца рабочей недели минимальная температура в Москве будет составлять плюс 8-10 градусов, а дневная — плюс 12-14 градусов», — сказала синоптик.

По ее словам, в ночь на субботу столбики термометров еще не будут опускаться ниже плюс 8-10 градусов, но уже днем регион пересечет холодный атмосферный фронт с октябрьским дождем.

Ожидается, что минимальная температура воздуха опустится до плюс 2-7 градусов.

Она также отметила, что, по предварительным данным, в воскресенье днем температура поднимется до плюс 6-8 градусов.

Ранее метеоролог Александр Ильин предупредил, что на этой неделе в Москве следует ожидать частого появления туманов.

