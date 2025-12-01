Оксфордский словарь выбрал слово года

сегодня в 05:22

«Рейджбейт» признан словом 2025 года по версии Оксфордского словаря

Эксперты Оксфордского университета выбрали термин «рейджбейт» (rage bait) главным словом года, зафиксировав его трехкратный рост употребления за последние 12 месяцев, сообщает РИА Новости .

Понятие описывает намеренно провокационный контент, создаваемый для привлечения внимания и манипуляции реакцией интернет-аудитории.

Впервые предложенное в 2002 году для описания дорожных конфликтов, понятие постепенно трансформировалось в инструмент интернет-маркетинга.

Лингвисты отмечают возникновение производного термина «рейджфарминг» (rage-farming), обозначающего систематическое использование гневного контента для управления вниманием пользователей.