Оксане Самойловой 37 лет: модель тянет на себе семейный быт, 4 детей и козу

В воскресенье известной модели и блогерше Оксане Самойловой исполняется 37 лет. Поклонники ожидают в соцсетях снимков с роскошного торжества и дорогих подарков от Джигана, сообщает «СтарХит» .

Более 10 лет модель играет роль идеальной матери и супруги. Фанаты уже давно забыли слухи об эскорте, карьеру модели и откровенные съемки Самойловой для журнала Maxim.

Сегодня Оксана является настоящей хранительницей очага, которая «вышла за лейтенанта», сделав его генералом. Именно в браке с Самойловой рэп-исполнитель Джиган обрел широкую популярность. При этом супруг неоднократно отличался неадекватными выходками, что несколько раз едва не приводило к разводу.

У самой блогерши в соцсетях 16,6 млн подписчиков. Звездная пара и их четверо детей продолжают жить вместе. Кроме того, семья расширилась, когда Джиган подарил Самойловой козу Мими, у которой в настоящее время около 50 тыс. подписчиков в соцсетях.