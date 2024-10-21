Оксана Ероханова избрана главой Сергиево-Посадского округа

Вопрос об избрании главы Сергиево-Посадского городского округа стал главным на очередном, пятом заседании совета депутатов. Конкурс был объявлен 27 сентября. В понедельник на заседании рассмотрели три кандидатуры: врип главы округа Оксану Ероханову, начальника территориального управления Пересвет Андрея Булкина и начальника территориального управления Краснозаводск Елену Савенкову. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Кандидаты выступили перед депутатами с программной речью.

«За» Оксану Владимировну Ероханову проголосовали 26 из 27 присутствовавших депутатов. Андрей Мардасов высказался в том ключе, что не считает правильным выборы главы советом.

После подписания решения совета председателем Ритой Тихомировой, глава округа Оксана Владимировна Ероханова произнесла присягу и подписала постановление о вступлении в должность.

Глава Сергиево-Посадского городского округа избрана на 5 лет.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.