Округ Химки начали украшать к Новому году

Городской округ Химки готовится к наступлению Нового года. В парках, скверах и других городских пространствах уже начали появляться первые праздничные украшения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Так, новогоднюю елку установили на Театральном катке в сквере «Юбилейный». Всю поверхность дерева украшают золотые и серебряные шары. В темное время суток елка будет сиять праздничной иллюминацией.

Новогодняя ель появилась и в парке Толстого. Символ Нового года установили на центральной площади зоны отдыха перед колесом обозрения. Праздничное дерево высотой около 12 метров украсили сотнями красно-золотых шаров и гирляндой.

Кроме того, яркие декоративные фигуры разместили на улице Московская. Новогодние шары, куранты и праздничная арка украсили площадь перед ЗАГСом и зданием администрации. Здесь же появилась еще одна новогодняя ель, украшенная золотыми шарами и светящимися в темноте бантами.

В декабре елки и другие атрибуты праздника установят во всех парках и скверах городского округа. Символы Нового года и яркая иллюминация украсят улицы, площади и многоквартирные дома, а также общественный транспорт, торговые и промышленные предприятия.

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