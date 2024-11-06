Округ Чехов подписал соглашение с ассоциацией старост Московской области

Между председателем ассоциации старост Московской области Федором Степановым и главой г. о. Чехов Михаилом Собакиным было подписано соглашение о взаимодействии. Основная его цель — наладить эффективное сотрудничество для совместной работы и повысить роль старост в качестве посредников между гражданами и органами власти, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Мы понимаем, что только совместные усилия могут привести к реальным результатам и улучшению качества жизни в наших поселениях», — отметил глава округа.

В настоящее время в городском округе Чехов работают 72 старосты и 38 инициативных жителей. Администрация активно поддерживает диалог с ними, проводя регулярные встречи для оперативного решения вопросов «на местах».

В рамках соглашения запланированы реализация инициатив ассоциации и самих жителей, таких как: проведение выездных встреч администрации с участием старост и представителей министерств, прием старост в определенные дни для общения с заместителями главы и профильными специалистами. Также предусмотрен отдельный прием старост с коллективными обращениями граждан и специальная маркировка их обращений в муниципальном центре управления регионом для приоритетного рассмотрения.

«Подписанный документ позволит нам более чутко реагировать на актуальные запросы и потребности жителей сельских населенных пунктов. Мы нацелены на открытый канал общения, и старосты играют в этом процессе ключевую роль», — подчеркнул Михаил Собакин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.