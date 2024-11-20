Окопные свечи изготавливают учащиеся Веселевской школы в Наро-Фоминском округе

Учающиеся и педагоги МБОУ Веселевской школы Наро-Фоминского округа занимаются изготовлением окопных свечей для участников специальной военной операции. В процессе изготовления задействован каждый обучающийся школы. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На внеурочных занятиях младшие школьники рисуют этикетки на свечи, старшие вырезают картон и заливают воск.

«Ребята осознают, для чего нужны эти свечи, какую помощь они принесут бойцам, поэтому все делают от души. Понимают, что это не какое-то хобби или увлечение, а помощь Родине. Что каждая изготовленная ими блиндажная свеча поможет солдатам на фронте. Дело это кропотливое, требует немало времени. По мимо свечей мы начали плести маскировочные сети. В скором времени передадим нашим бойцам», — сказала директор школы Галина Мартынова.

В ноябре ребята передали волонтерам около 150 готовых свечей, которые отправились в зону СВО на Курском направлении. Процесс продолжается. Сейчас в школе каждую свободную минутку плетутся сети, руками детей и работников школы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.