В преддверии нового учебного года в МОУ «СОШ им. Героя России летчика-испытателя Сергея Рыбникова» округа Воскресенск ведется активная подготовка. Особое внимание уделяется комфорту и безопасности школьников, сообщает пресс-служба администрации округа.

В этом году важным проектом стала масштабная замена оконных блоков. Новые окна, установленные по всей школе, обеспечивают не только современный внешний вид, но и улучшенную теплоизоляцию, что особенно важно в условиях переменчивого климата.

«В нашей школе идет активная подготовка к 1 сентября. Самое главное — замена оконных блоков. Они меняются по всей школе. Помимо этого, в некоторых кабинетах был выполнен косметический ремонт. Мы очень благодарны администрации нашего округа в лице Алексея Малкина и начальника управления образования Ирмы Письменной. Это было действительно необходимо», — рассказала заместитель директора Оксана Дубовицкая.

В следующем году в образовательном учреждении планируется проведение работ по утеплению и ремонту фасада. Все эти меры направлены на создание благоприятных условий для обучения и воспитания подрастающего поколения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более 30 школ после капремонта откроют в Подмосковье к 1 сентября. Необходимо также предложить механизмы внимательного набора в школы и оснащения.

«И больше 30 школ запускаем к 1 сентября. Еще будем запускать школы к 1 января. Поэтому все, что касается записи в школу, надеюсь, передали все ЦУ по особенно тем территориям, где большое количество мигрантов», — сказал губернатор.