Около ж/д станции Кривандино в Шатуре готовят основание для асфальтирования парковки

Станция села Кривандино в Шатуре — узловая. В связи с удачным расположением платформа собирает пассажиров со всех окрестных деревень и поселков. Появилась потребность обустройства безопасных парковочных мест. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В прошлом году глава округа Николай Прилуцкий поручил привести в порядок территорию около станции Кривандино, а территорию, примыкающую вплотную к путям, перекрыть для транспорта в целях безопасности пассажиров и водителей.

В настоящее время на территории около железнодорожной платформы Кривандино подрядчик приступил к ремонту дорожного покрытия. Подготовка территории ведется с двух сторон от платформы. Со стороны села Кривандино завершена отсыпка основания. Со стороны поселка ЦУС «Мир» подрядчик удалит кустарники, которые ограничивают обзор автомобилистам.

Асфальтирование парковки возле железнодорожной платформы Кривандино и подъезд до парковки будет выполнено по программе ремонта муниципальных дорог. В текущем году в селе Кривандино будут отремонтированы еще несколько дорог. Грунтовые дороги на улице Сосновская, Кирова, Железнодорожная и 1 Мая будут отсыпаны щебнем.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сфере железнодорожных и автобусных перевозок в Подмосковье нужно уделить отдельное внимание.

«Все, что касается транспорта, в том числе железнодорожного транспорта: ЦППК, МЦД, — требует очень подробного сопровождения. Это связано не только с подвижным составом, расписанием, а также с программой модернизации, дополнительными ресурсами, которые направляем туда. Это касается и пересадочных пунктов», — сказал губернатор.

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