Около тонны гуманитарного груза отправили участникам СВО из Балашихи

В зону СВО из Балашихи доставят маскировочные сети, медикаменты, окопные свечи, влажные салфетки, мёд, носки, а также патриотические обереги, сообщили в местной администрации.

В передаче помощи участвовали депутат Мособлдумы Тарас Ефимов, гордепутат, председатель правления «Фонда „Защита“ Сергей Чураков, заместитель исполнительного секретаря Балашихинского отделения „Единой России“, исполнительный директор „Фонда „Защита“ Ирина Митюрина, настоятель Игоревского храма в микрорайоне 1 Мая Сергий Ильницкий, учредитель управляющей компании „Академия ЖКХ“ Михаил Николаев, а также волонтёрская группа „Zа наших“ и представители общественной организации „Русская община“.

«Мой коллега депутат Сергей Чураков организовал очередную отправку гуманитарной помощи на Донбасс, выполняя первичные заявки наших войсковых частей и наших воинов. Мы видим, что здесь и окопные свечи, и носки и предметы быта», — сказал Тарас Ефимов.

Фонд «Защита» оказывает помощь ветеранам трудового фронта и узникам концлагерей с 2011 года. Основатель и председатель правления некоммерческой организации — гордепутат Сергей Чураков. После начала СВО участники фонда собирают и отправляют необходимую гумпомощь на фронт. На базе помещения фонда в микрорайоне Гагарина запущено производство блиндажных свечей, а также сбор помощи от неравнодушных жителей округа.

Помимо этого, в Балашихе действуют три постоянных пункта сбора гуманитарной помощи — в Общественной палате Балашихи на проспекте Ленина, 7/1, в местных отделениях партии «Единая Россия» на Парковой улице, 7 и на улице Октябрьской, 11 в микрорайоне Железнодорожный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», — сказал Воробьев.



