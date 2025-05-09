сегодня в 17:11

Около Кремля образовалась самая большая в истории парковка Aurus

Возле Московского Кремля в День Победы образовалась самая большая в истории парковка автомобилей Aurus, сообщил журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин.

Он разместил в своем Telegram-канале видео стоянки с несколькими десятками машин Aurus. На каждом авто находятся флаги.

Как написали СМИ, на этих автомобилях главы других стран прибыли в Кремль на парад Победы.

Aurus — российская марка машин класса люкс. Выпускается в четырех моделях. Стоимость начинается от 46,9 млн рублей.