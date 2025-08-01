Около 90 человек заблудились в лесах Подмосковья в июле
Фото - © Комитет лесного хозяйства Московской области
Только за этот месяц в лесах Московской области потерялись 89 человек. Большинство не смогли самостоятельно найти дорогу домой, и им потребовалась помощь специалистов, чтобы выбраться из леса, сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.
Топ-5 причин, по которым люди теряются в лесу:
Сбор грибов и ягод (42% случаев)
- 83-летний мужчина ушел в лес без телефона (Дмитровский муниципальный округ). Найден через 12 часов.
- Женщина 60+ потерялась в Одинцовском городском округе, не взяв с собой лекарства от давления.
Пожилые люди (28%)
- 72-летняя женщина ушла из СНТ на прогулку и заблудилась (Волоколамский муниципальный округ).
Дети и подростки (10%)
- 12-летний мальчик потерялся у озера (Орехово-Зуевский городской округ).
- Четверо подростков уехали на питбайках и не смогли найти дорогу обратно (городской округ Ступино).
Алкогольное опьянение (12%)
- Двое мужчин в Раменском муниципальном округе заблудились в состоянии опьянения.
Экстремальный отдых (8%)
- Мужчина сломал квадроцикл в Наро-Фоминском городском округе и не смог выбраться из леса.
Как правильно собираться в лес?
Телефон — полностью заряженный, с приложениями-навигаторами (например, Maps.me).
Одежда — яркая, по погоде.
Вода и еда — минимум 0,5 л воды, шоколад или энергетический батончик.
Свисток или зеркало — для подачи сигналов.
Сообщите родным — куда идете и когда планируете вернуться.
Если потерялись:
- Остановитесь и не паникуйте.
- Позвоните по номеру 112 или родным.
- Оставайтесь на месте, если нет уверенности в пути.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.
«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.