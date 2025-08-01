сегодня в 13:55

Около 90 человек заблудились в лесах Подмосковья в июле

Только за этот месяц в лесах Московской области потерялись 89 человек. Большинство не смогли самостоятельно найти дорогу домой, и им потребовалась помощь специалистов, чтобы выбраться из леса, сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

Топ-5 причин, по которым люди теряются в лесу:

Сбор грибов и ягод (42% случаев)

83-летний мужчина ушел в лес без телефона (Дмитровский муниципальный округ). Найден через 12 часов.

Женщина 60+ потерялась в Одинцовском городском округе, не взяв с собой лекарства от давления.

Пожилые люди (28%)

72-летняя женщина ушла из СНТ на прогулку и заблудилась (Волоколамский муниципальный округ).

Дети и подростки (10%)

12-летний мальчик потерялся у озера (Орехово-Зуевский городской округ).

Четверо подростков уехали на питбайках и не смогли найти дорогу обратно (городской округ Ступино).

Алкогольное опьянение (12%)

Двое мужчин в Раменском муниципальном округе заблудились в состоянии опьянения.

Экстремальный отдых (8%)

Мужчина сломал квадроцикл в Наро-Фоминском городском округе и не смог выбраться из леса.

Как правильно собираться в лес?

Телефон — полностью заряженный, с приложениями-навигаторами (например, Maps.me).

Одежда — яркая, по погоде.

Вода и еда — минимум 0,5 л воды, шоколад или энергетический батончик.

Свисток или зеркало — для подачи сигналов.

Сообщите родным — куда идете и когда планируете вернуться.

Если потерялись:

Остановитесь и не паникуйте.

Позвоните по номеру 112 или родным.

Оставайтесь на месте, если нет уверенности в пути.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.