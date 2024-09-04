Около 9 тыс медиков участвуют в V съезде детских врачей Московской области

В съезде детских врачей Московской области принимают участие очно порядка 1 тыс. педиатров, неонатологов, гастроэнтерологов, хирургов и иных специалистов. Онлайн к мероприятию подключились около 8 тыс. медиков из 72 регионов РФ и 24 стран — от Белоруссии и Узбекистана до Канады и Австралии, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

На съезде будет представлено свыше 380 докладов российских и иностранных экспертов. Еще проведут два Всероссийских форума — медицинских сестер и «Орфей», который посвящен диагностике и лечению орфанных (редких) заболеваний. Также пройдет Всероссийская школа по муковисцидозу, школа медицинского права и менеджмента.

В рамках мероприятия работают экспозиция крупнейших российских и зарубежных производителей фармпрепаратов и медизделий, выставка инновационных технологий в педиатрии.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поприветствовал участников съезда. Он отметил важность таких мероприятий. Форумы и съезды врачей позволяют привлекать медиков на работу в Подмосковье.

«Очень рад видеть в этом зале наших уважаемых, дорогих, очень ценных врачей, специалистов, профессионалов, людей, которые посвятили свою жизнь заботе о детях с первого дня, лечению, спасению», — сказал Воробьев.