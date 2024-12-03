Около 9 млрд рублей составили инвестиции в основной капитал в Клину

Около 9 млрд рублей составили инвестиции в основной капитал в Клину за девять месяцев текущего года, доложил заместитель главы городского округа Клин Дмитрий Авдонин на плановом совещании у главы округа.

Основные инвестиции были связаны в 2024 году с развитием и модернизацией существующих предприятий (новая линия на «Мясокомбинате Клинский» (группа компаний ПРОДО»), новый цех на производственном предприятии «Гибкие соединения», новая печь на ПАО «Химлаборприбор», новый цех на предприятии «Наребо рус», развитие сети резидентов Индустриального парка «Клин»), а также подготовкой к реализации новых инвестиционных проектов на 2025 год.

Среди них инвестпроект по строительству в Клину крупного пищевого предприятия по производству сыров для сферы общепита. В стадии проработки вопрос размещения в Клину еще одного пищевого предприятия, локализованного в данный момент в Республике Беларусь.

Также релокация в Клин из Москвы предприятия по производству красок для стекольной промышленности. Этот проект планируется реализовать в рамках областной программы поддержки импортозамещающих производств «Земля за 1 рубль».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти Подмосковья стараются использовать различные меры поддержки резидентов. Они связаны не только со льготами, но и с взаимодействием, совместной работой, офсетными контрактами.

«Наши партнеры не просто запускают заводы, предприятия, они имеют амбиции по расширению, дальнейшей экспансии. Мы это, безусловно, поддерживаем», — подчеркнул губернатор.