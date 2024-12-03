Около 8,5 тыс соцкарт оформили жители Подмосковья за неделю

На прошедшей неделе онлайн-услугой «Социальная карта жителя Московской области» на региональном портале воспользовались около 8,5 тыс. раз. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.

Услуга доступна на региональном портале в разделе «Соцподдержка» — «Соцпомощь». Чтобы получить ее, необходимо авторизоваться на портале с помощью ЕСИА и заполнить электронную форму. Готовую пластиковую карту можно забрать в МФЦ, выбранном при заполнении заявления. В случае подачи заявления на получение соцкарты для ребенка, умный сервис сам проверит данные и покажет список детей, на которых можно оформить карту.

Получить социальную карту могут льготные категории граждан, которые зарегистрированы в Подмосковье. Она предоставляет бесплатный проезд на общественном транспорте, скидки в некоторых магазинах и аптеках.

Срок оказания услуги — 16 рабочих дней. С начала года ею воспользовались почти 450 тыс. жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в „цифре“, — уточнил Воробьев.