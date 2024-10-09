Около 800 вопросов помогли решить в филиале госфонда «Защитники Отечества» Люберец

В городском округе Люберцы почти 800 вопросов помогли решить специалисты филиала госфонда «Защитники Отечества», центра поддержки участников СВО и их семей и комитета семей воинов Отечества с начала года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Выплаты военнослужащим, психологическая поддержка и помощь в получении удостоверения ветерана боевых действий, поиск пропавших без вести, переобучение демобилизованных бойцов и адаптация жилых помещений — благодарю специалистов, что ни одно из обращений не остается без внимания. Почти 800 вопросов помогли решить семьям и участникам СВО. Наши бойцы чувствуют заботу, поддержку и отмечают профессиональную работу люберецких центров», — сказал глава муниципалитета Владимир Волков.

Он напомнил, что для удобства и максимально оперативной помощи по возникающим вопросам по одному адресу в Люберцах (Октябрьский проспект, д. 120, к. 3) функционируют сразу три организации: государственный фонд «Защитники Отечества», комитет семей воинов Отечества, центр поддержки участников СВО и их семей. Номер телефона горячей линии — 8 (909) 640-50-50.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что регулярно бывает в филиале фонда «Защитники Отечества». Его цель — убедиться, что мероприятия, которые должны проходить по замыслу президента, успешно реализуются.

«Видим, что существуют вопросы и с документами, и с выплатами, и со связью. Хочу поблагодарить всех работников фонда, знаю, что работа тут хорошо организована. Наша задача — давать исчерпывающие ответы на все вопросы. Каждые такие встречи — это всегда большая ответственность, и мы тоже разделяем и понимаем все ваши переживания. Мы тесно взаимодействуем с министерством обороны, потому что всегда есть вопросы, которые требуют совместного решения», — заявил Воробьев.