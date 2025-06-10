Около 800 фермерских хозяйств функционирует в Подмосковье

10 июня отмечается День российского фермера. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области поздравляет аграриев региона с профессиональным праздником и выражает благодарность за ежедневный труд на земле и приверженность делу. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.

«У нас в Подмосковье работают около 800 крестьянских (фермерских) хозяйств, которые производят продукцию растениеводства, животноводства, продукты переработки — сыры, мясные изделия, хлеб, молоко. На долю малых форм хозяйствования приходится более 25% всего объема регионального агропрома — наши фермеры вносят значительный вклад в обеспечение продовольственной безопасности. Также ведут работу по увеличению посевных площадей и вовлечению сельхозземель в оборот. Поздравляю с профессиональным праздником», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

В этом году для аграриев региона предусмотрено более 30 мер финансовой господдержки. Информация о сроках проведения отбора, требованиях к участникам и подробные инструкции собраны на интерактивном портале «Календарь мер поддержки».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.