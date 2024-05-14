Около 80 нарушений пожарной безопасности в лесах Подмосковья выявили 9–12 мая

С 9 по 12 мая на территории лесфонда Московской области было выявлено около 80 нарушений пожарной безопасности. Было составлено 44 протокола об административных правонарушениях, сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

«За вторые майские праздники сотрудниками лесной охраны Комлесхоза проведено более 200 патрулирований совместно с представителями МЧС и МВД. За это время выявлено 141 нарушение лесного законодательства, в том числе 79 нарушений правил пожарной безопасности в лесах, 53 нарушения санитарной безопасности и 9 фактов самовольного занятия лесных участков», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

С 1 апреля в подмосковных лесах объявлен пожароопасный сезон. Это период, когда из-за сухой и теплой погоды увеличивается риск возникновения природных пожаров. В это время оперативные службы переходят в режим повышенной готовности к реагированию на ландшафтные пожары. Жителей пожароопасный сезон обязывает соблюдать правила пожарной безопасности при использовании открытого огня.

За разведение костров в неположенном месте нарушителей ждут штрафы:

для физических лиц - от 15 до 60 тыс. рублей;

для должностных лиц - от 30 до 110 тыс. рублей;

для юридических - от 100 тыс. до 2 млн рублей;

возможно лишение свободы на срок от 8 лет.

За прошедший период с начала года количество патрулирований лесов выросло почти на 20% по сравнению с 2023 годом.

В случае обнаружения возгорания нужно незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800)100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории РФ.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.