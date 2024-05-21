Около 8 тыс пап в Московском регионе получают пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет

В Московском регионе свыше 7,9 тыс. мужчин находятся в отпуске по уходу за ребенком, 3,5 тыс. из которых воспользовались этим правом в 2023 году, более 2,3 тыс. — в этом. Об этом сообщает пресс-служба СФР по Московскому региону.

Так может сделать любой близкий родственник или опекун, в том числе отец новорожденного — тот, кто на самом деле будет сидеть с ребенком. Чтобы оформить отпуск по уходу, папе следует подать соответствующее заявление на работе. Отпуск можно взять до 3 лет, но ежемесячное пособие по уходу платят только полтора года.

«Пособие по уходу за ребенком составляет 40% от среднего заработка за два последних года работы, но не менее расчета по МРОТ. В этом году минимальный размер пособия по уходу составляет 9 227,24 рублей в месяц, максимальный — 49 123,12 рублей. Каждый год размер выплаты индексируется», — пояснил управляющий ОСФР по Москве и Московской области Сергей Алещенко.

Согласно действующему законодательству, время отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет засчитывается в стаж папы. Также за этот период формируются пенсионные коэффициенты:

а каждый год отпуска положено 1,8 коэффициента, если отец ухаживает за первым ребенком;

3,6 коэффициента при уходе за вторым ребенком;

5,4 коэффициента, если папа сидит с третьим или четвертым ребенком.

Если отпуск меньше или больше года, то стаж и пенсионные коэффициенты определяются из фактической продолжительности отпуска.

Если остались вопросы, всегда можно обратиться в единый контакт-центр отделения Социального фонда России по Москве и Московской области, позвонив по телефону: 8 (800) 100-00-01 (работает круглосуточно, звонок бесплатный).