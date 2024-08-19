Около 8 тыс обращений по вопросам ветеринарии поступило в колл-центр Подмосковья

С начала года на линию единого контакт-центра министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области поступило свыше 7,7 тыс. звонков и обращений, относительно вакцинации, чипирования, записи на прием к ветеринарному специалисту, а также по вопросам безнадзорных животных. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Контакт-центр функционирует в регионе с 2019 года. Его главная задача — оперативное реагирование на запросы владельцев домашних животных и жителей региона по части ветеринарии.

Один из вопросов — отлов безнадзорных животных по программе ОСВВ (отлов — стерилизация — вакцинация — выпуск в прежнее место обитания). С начала года по данному вопросу поступило 3,7 обращений жителей Московской области, свыше 6,4 тысяч бездомных собак прошли программу ОСВВ. Данные мероприятия помогают регулировать численность бездомных животных.

Если вы увидели безнадзорную собаку без бирки, позвоните по номеру 8 (800)550-65-22 и сообщите информацию о ее месте нахождения.

По всем интересующим вопросам относительно ветеринарии можно обратиться по телефону единого контакт-центра ветслужбы Московской области: 8(495)668-01-25 ежедневно с 9:00 до 21:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно предложить доходчивый механизм приобретения жилья специалистами в сельском хозяйстве.

«Тема сельхозипотеки работает на федеральном уровне. Важно в ней разобраться и предложить доходчивый механизм, как может получить тот или иной специалист возможность строительства, приобретения жилья. Считаю эту тему очень важной и требующей особого внимания», — подчеркнул Воробьев.