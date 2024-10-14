Около 700 тыс раз обратились жители Подмосковья за выписками из домовых книг

С начала 2024 года за услугой «Выписка из домовой книги» через портал государственных и муниципальных услуг Московской области поступило порядка 700 тысяч обращений. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

«Подавать заявление на получение выписки из домовой книги необходимо через региональный портал государственных и муниципальных услуг. Результат также предоставляется в электронном виде и приходит в личный кабинет пользователя. Онлайн-услугой могут воспользоваться жители многоквартирных домов», — сказала директор ГКУ МО «МО МФЦ» Галина Варганова.

Выписка из домовой книги может понадобиться при продаже квартиры, для судебных разбирательств, оформления лицевого счета на нового собственника, перерасчета оплаты за жилищно-коммунальные услуги и в других случаях.

Услуга «Выдача выписки из домовой книги, справок и иных документов» доступна по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.