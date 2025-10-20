Около 700 саженцев посадили ко Дню отца в Подмосковье

В честь Дня отца в муниципалитетах региона заложили аллеи и парки, где жители посадили около 700 династийных деревьев. Они станут символом силы, тепла и заботы, вложенных в воспитание нового поколения.

«Каждое дерево, которое мы посадили, — это символ силы и защиты. Как на фронте, так и дома, отец всегда должен быть опорой. Для меня участие в „Отцовском парке“ — способ передать детям простую мысль: за семью нужно отвечать, как за Родину», — рассказал участник СВО и отец двоих детей Юрий.

Секретарь Московского областного регионального отделения «Единой России» Игорь Брынцалов в своем поздравлении напомнил, что в апреле этого года Московская областная Дума учредила новую награду — орден «Родительская доблесть». Это признание вклада обоих родителей в воспитание подрастающего поколения.

«Мужчина — глава семьи, наставник, защитник своих родных и Отечества.Именно он подает пример мужества, стойкости и рассудительности своим детям. Но главное — дарит то самое чувство нерушимой опоры, которое помогает им уверенно шагать по жизни», –подчеркнул Игорь Брынцалов.

Помимо акции «Отцовский лес» партия провела также по всему региону праздничные концерты и мастер-классы.

Отделение «Единой России» в Мытищах подготовило встречу со спортсменом мировой величины. В рамках партпроекта «Выбор сильных» папы и их сыновья собрались на совместной тренировке в Мытищах, которую провел чемпион мира по грэпплингу Георгий Гутюм.

«Дети — это наше отражение, поэтому так важно быть рядом с ними, показывать пример силы, дисциплины и любви», — сообщил муниципальный депутат Григорий Шаповалов, который пришел на тренировку со своим сыном.

В Солнечногорске под руководством наставников юные мастера осваивали работу с деревом, собирали и украшали фигурки мишек.

В Волоколамском городском округе проводились мастер-классы «Гараж-мастерская», где опытные мастера обучали столярному и токарному искусству.

В Серпухове состоялся III Фестиваль вокального творчества «Поющая семья: папин праздник», посвященный Дню отца. Семьи подготовили оригинальную музыкальную программу с исполнением песен собственного сочинения.

Напомним, что предложение учредить День отца внес депутат Госдумы от «Единой России», заслуженный артист России Денис Майданов в июле 2021 года на стратегической сессии «Народная программа „Единой России“ — семьям с детьми». Президент Владимир Путин поддержал инициативу и подписал указ об официальном праздновании Дня отца.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.