Около 7 тыс заявлений на согласование перепланировки помещения подали в Подмосковье

С начала 2025 года электронной услугой по согласованию перепланировки помещения в Подмосковье воспользовались почти 7 тысяч раз. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Услуга доступна на региональном портале в разделе «Земля и стройка» — «Проектирование и согласование». Оформить ее могут собственники квартир, нежилых помещений или наниматели жилого помещения по договору социального найма. Для этого нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы.

Теперь собственники помещения могут дать свое согласие на проведение работ в личном кабинете регпортала. Кроме того, теперь при образовании новых помещений в результате перепланировки или изменения их параметров администрация муниципалитета самостоятельно внесет изменения в ЕГРН, поставит новые помещения на кадастровый учет, а также зарегистрирует право собственности в Росреестре.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.