Около 7 тыс многодетных семей Подмосковья выбрали денежную компенсацию взамен земли

С 2024 года в Подмосковье действует альтернативная мера поддержки многодетных семей — единовременная денежная выплата в размере 400 тысяч рублей взамен предоставления земельного участка. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

На сегодняшний день 6696 семей воспользовались этой возможностью, получив в совокупности более 2,7 миллиарда рублей. Теперь родители могут самостоятельно выбирать: получить земельный участок или использовать средства на цели, наиболее важные для их семьи — погашение ипотеки, строительство дома, образование детей или покупку жилья.

«По просьбе многодетных семей мы предложили альтернативу земельному участку — денежную выплату в размере 400 тысяч рублей. Сегодня ее получили уже около 7 тысяч семей региона, при этом весь процесс оформления полностью переведен в цифровой формат», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Все необходимые документы загружаются в электронном виде, а статус заявления отслеживается онлайн.

Важным условием для получения денежной выплаты – является постоянная регистрация родителей на территории Московской области не менее 10 лет.

Услуга «Предоставление многодетным семьям единовременной денежной выплаты взамен земельного участка» доступна на региональном портале государственных услуг (https://uslugi.mosreg.ru).

Московская область продолжает развивать меры социальной поддержки семей с детьми, делая их более доступными, прозрачными и удобными.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.