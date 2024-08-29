Около 660 тыс рублей нужно возместить организаторам свалки в Щелкове

Арбитражный суд Московской области удовлетворил исковое заявление Минэкологии Подмосковья о возмещении ущерба, нанесенного незаконной свалкой в городском округе Щелково. Ранее ведомство подало целый ряд подобных заявлений в отношении собственников участков в деревне Назимиха, на которые свозился строительный мусор. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Одна из свалок была выявлена на земельном участке в Назимихе, которым владеет индивидуальный предприниматель. В ходе надзорных мероприятий эксперты рассчитали ущерб, нанесенный почвам, его сумма составила почти 660 тысяч рублей. Суд правомерно вынес решение о взыскании ее с собственника, который не обеспечил сохранность земель», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Всего в Назимихе на землях, принадлежащих гражданам, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, выявлены свалки, которые в совокупности принесли ущерб в сумме почти 200 млн рублей. Каждый факт нарушения рассмотрят суды.

Ранее глава региона Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье благодаря технологиям есть возможность фиксировать эконарушения, наказывать злоумышленников и изымать транспортные средства, с которых сбрасывается строймусор.

«Мы были инициаторами в вопросах фотовидеофиксации, и президент нас поддержал. Смысл заключается в том, что раньше мы могли только остановить машину с мусором, чтобы проверить. Но разве все машины проверишь? Отсюда и возникали несанкционированные свалки, которые раздражали всех», — сказал Воробьев.