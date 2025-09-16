Около 60 многодетных семей Реутова получили парковочные льготы

В городском округе Реутов продолжается реализация региональной программы поддержки многодетных семей. В рамках данной инициативы уже 59 семей получили специальные разрешения, предоставляющие право на бесплатное использование платных парковочных пространств. Эта мера социальной поддержки направлена на создание более комфортных условий для жителей, воспитывающих трех и более детей, и снижение их финансовых затрат. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Льготное разрешение дает право на бесплатную парковку одного транспортного средства, принадлежащего многодетной семье, на всех платных парковках на территории Московской области. Данная мера действует в 11 городах Подмосковья, где организованы зоны платной парковки в том числе Реутов.

Процедура оформления льготы полностью цифровизована и осуществляется в удобном для граждан формате. Для получения парковочного разрешения необходимо подать электронное заявление на региональном портале государственных и муниципальных услуг. Через этот же сервис можно вносить изменения в реестр льготных разрешений, например, при смене автомобиля. Внедрение данной услуги является важной частью комплексной работы по повышению доступности и качества жизни для многодетных семей в регионе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.