Около 60 человек присоединились к проекту «Активное долголетие» в Ленинском округе

В Ленинском городском округе к проекту «Активное долголетие» с начала текущего года присоединились порядка 60 участников со всего муниципалитета. На сегодняшний момент приоритетными направлениями остаются — скандинавская ходьба, физическая культура, цигун, йога, экскурсии и творчество, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

«Большинство людей старшего поколения заинтересованы в поддержании здоровья, поэтому выбирают спортивные активности. Трижды мы возили группы в Москву на выставку «Создавая будущее», а также была экскурсия в округ Красногорск. В феврале планируется еще четыре экскурсии по Московской области и одна в Государственный архив кинофотофонодокументов», — рассказала заведующая отделения активного долголетия «КЦСОР „Домодедовский» Александра Ульвис.

В пресс-службе добавили, что также участники проекта «Активное долголетие» из Ленинского округа принимают участие в областном фестивале «English theatre», где представят две постановки на английском языке. На творческих уроках старшее поколение погружается в мир искусства, осваивая разные техники работы с бумагой, такие как бумажная лоза, квиллинг и многие другие. Кроме того, трижды в неделю они занимаются фитнесом. В рамках празднования Дня защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне участники будут проводить патриотические мероприятия.

«Осенью состоится областной конкурс «Голос Подмосковья», который пройдет на территории города Видное и соберет порядка 250-300 участников со всей Московской области. Конкурс будет посвящен военным годам и исполнению патриотических песен», — добавила Александра Ульвис.

В Ленинском городском округе ежегодно прирост участников увеличивается на тысячу. Самому возрастному участнику проекта 94 года, который осваивает уроки пения. «Активное долголетие» приглашает женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет присоединиться к клубу. Все занятия для участников Московской области бесплатные.

Около 400 тысяч людей старшего поколения Московской области участвуют в губернаторском проекте «Активное долголетие».

В ежегодном обращении к жителям Московской области губернатор Андрей Воробьев обратил особое внимание на рост популярности проекта «Активное долголетие».

«Многие слышали о нем, 315 тыс. человек — активно участвуют. Приятно, что это движение у нас развивается, во многом — благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходит тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь кипит. Лично слышал и бывал в центрах, получаю много положительных отзывов. Очень надеюсь, что и дальше этот проект будет популярным. Благо, у нас становится все больше мест, где можно активно проводить свое свободное время», — сказал Андрей Воробьев.