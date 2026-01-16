Около 6 тыс дворников убирают снег в Подмосковье после циклона «Фрэнсис»

В Подмосковье около 6 тысяч дворников и 2,5 тысячи единиц техники задействованы в уборке снега после циклона «Фрэнсис», сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

В регионе температура воздуха колеблется от -17 до -7 градусов, а глубина снежного покрова в некоторых муниципалитетах достигает 47 см. Коммунальные службы в первую очередь очищают входные группы домов, лестницы и подъезды к контейнерным площадкам.

С 30 декабря по 8 января жалобы, поступавшие в ЦУР, оперативно направлялись инспекторам муниципальных учреждений. В среднем 80% обращений закрывались в течение одного дня. После прохождения циклона «Фрэнсис», когда за сутки выпало более 50 см снега, был реализован специальный план действий. Вице-губернатор Владислав Мурашов отметил, что приоритетом стала расчистка дорог и привлечение дополнительных ресурсов: до 7,5 тысячи единиц техники, 3,7 тысячи ручных роторов, более 28 тысяч дворников и 3 тысячи дорожных рабочих.

По состоянию на 16:00 на уборке придомовых территорий, общественных пространств и муниципальных дорог работают 2,5 тысячи единиц техники и около 6 тысяч специалистов городского хозяйства.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что муниципалитеты получили партию спецтехники, чтобы уборка снега в сезонное время проходила в 2,5 раза быстрее, чем раньше.

«У нас в Подмосковье 15 тыс. дворов, большое количество общественных пространств, и ежегодно их число растет. Спасибо всем, кто ежедневно поддерживает порядок», — написал Воробьев.