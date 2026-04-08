Около 500 тысяч детей отдохнут в лагерях Подмосковья летом 2026 года

Летняя оздоровительная кампания стартует в Московской области в 2026 году, более тысячи площадок примут около 500 тысяч детей от 7 до 15 лет. Особое внимание уделят семьям участников СВО — для 7 тысяч ребят организуют специальные смены, сообщает пресс-служба министерства информации и молодежной политики.

В предстоящем сезоне в Подмосковье откроются 125 загородных лагерей и свыше 900 пришкольных площадок. Детям предложат спортивные игры, мастер-классы, экскурсии, туристические походы и профильные смены. Будут работать палаточные кемпинги, дневные программы на базе школ и домов культуры, а также лагеря труда и отдыха для подростков. Продолжительность смен составит от 14 до 21 дня, предусмотрено пятиразовое питание с учетом возраста.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в этом году для детей участников СВО организуют отдых для 7 тысяч человек — вдвое больше, чем годом ранее.

«Подмосковные лагеря уже начали подготовку к летнему сезону. Мы стараемся сделать так, чтобы каждый ребенок провел время интересно и с пользой», — подчеркнул Воробьев.

Для ребят из семей участников СВО будут работать три лагеря: «Литвиново» в Наро-Фоминском округе, «Левково» в Пушкине и «Имени 28 Героев Панфиловцев» в Волоколамске. В «Литвиново» доступны бассейны, соляные пещеры и физиокабинеты, в «Левково» действуют кружки от робототехники до хореографии, а в лагере имени Панфиловцев организуют военно-патриотические программы и исторические экскурсии.

Кроме того, 3 тысячи детей из малообеспеченных семей смогут отдохнуть на Черном море в Краснодарском крае и других регионах. Бесплатные путевки предоставляются детям участников СВО, сиротам, детям с ограниченными возможностями здоровья и из малообеспеченных семей. Также предусмотрена частичная или полная компенсация стоимости путевок. Заявление можно подать на региональном портале госуслуг до 10 ноября текущего года, а с 1 января следующего года прием документов возобновится.

Список локаций и подробная информация размещены по ссылке: https://disk.yandex.ru/d/FTKboJ2RH5abyw

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил проработать вопрос доступности детского отдыха для членов семей участников специальной военной операции на Украине.

«Семья должна понимать, куда она отправит ребенка, с кем она отправит ребенка и за сколько. Если это сколько не по карману, то здесь должны включиться мы и предусмотреть соответствующие льготы и компенсацию. <...> Мы не имеем права разочаровать семьи, чьи отцы сегодня исполняют государственный, служебный, опасный для жизни, связанный с риском, долг», — сказал Воробьев.