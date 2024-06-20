Около 500 пар поженятся в Подмосковье в канун праздника

Первый зампредседателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева рассказала, что будущие молодожены чаще всего для свадьбы выбирают красивые или праздничные даты. В канун Дня семьи, любви и верности в регионе поженятся более 480 пар. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

В ведомстве также добавили, что большинство пар в канун праздника выбрали свадьбы в парках и загородных отелях, что очень удобно, как для большого количества гостей, так и для камерной свадьбы.

«В преддверии праздника, а именно 7 июля, в 23 парках Подмосковья мы будем поздравлять семейные пары с праздником и дарить ромашки», — добавила первый зампред.

Основой площадкой праздника станет усадьба в Архангельском, где соберутся свыше 100 пар со всего Подмосковья. Гостей фестиваля ждет праздничный концерт, экскурсии и фото-сессия в одной из лучших усадьб региона, а юбиляры совместной жизни будут отмечены медалями «За любовь и верность».

Все лучшие локации Подмосковья для проведения свадьбы можно найти на портале wedding.mosreg.ru, а также в канале «Свадьба в Подмосковье!».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.