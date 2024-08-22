Около 500 молодоженов Подмосковья выбрали парки для регистрации брака

Летний свадебный сезон подходит к завершению. Заключить свой брак можно торжественно на свежем воздухе или на любой площадке. Порядка 500 пар выбрали парки Подмосковья для регистрации брака. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«Большое количество парков, усадеб, музеев и дворцов культуры доступны на нашем портале «Свадьба в Подмосковье!» — это более 60 площадок. Напомню, что в 6 парках региона уже есть готовые локации с арками, где можно заключить брак», — рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева.

В ведомстве отметили, что самыми популярными площадками на сегодняшний день стали — парк им. Олега Степанова в Серпухове, парк им. Виктора Талалихина в Подольске и Раменский городской парк.

Регион богат на исторические, знаковые и просто красивые места, а пары могут выбрать свою локацию и пригласить регистратора. Данная услуга доступна на портале «Свадьба в Подмосковье!», необходимо только заказать обратный звонок, заполнив специальную форму. Специалист перезвонит в течение 15 минут для обсуждения деталей.

На портале wedding.mosreg.ru можно не только выбрать место для семейного торжества, но и подать заявление.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что лучшие региональные практики цифровизации тиражируются по всей стране.

«Главная цель „цифры“ — комфортное получение услуг для людей, общение с властью без барьеров, хлопот и волокиты», — пояснил губернатор.