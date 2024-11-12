Около 5 тыс заявлений на регистрацию брака в 2025 году подали в Подмосковье

Выбор даты свадьбы — это важное и волнующее событие для будущих молодоженов, которое несет в себе глубокий личный смысл. На сегодняшний день будущие молодожены Подмосковья подали уже почти 5 тысяч заявлений на регистрацию брака в следующем году, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«Свыше 40 тысяч новых семей появились в Подмосковье в этом году и многие пары выбирают день и место для торжества заранее», — сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Лидирующим месяцем 2025 года, по количеству заранее поданных заявлений, стал июль. Это неудивительно, ведь именно этот месяц из года в год пользуется популярностью у молодоженов. Также стоит отметить, что в будущем году востребованные «красивые даты» будут содержать цифру 5 и пары их уже активно бронируют.

Подать заявление на регистрацию брака будущие супруги могут за год до предполагаемой даты регистрации на портале госуслуг или же при личном обращении к сотруднику ЗАГС в МФЦ.

Зарегистрировать брак теперь можно не только в отделе ЗАГС, но и на выездных площадках, а лучшие локации Подмосковья для бракосочетания можно найти на портале «Свадьба в Подмосковье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.