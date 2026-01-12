Около 5 тыс человек посетили центральный каток «Искра» в Ленинском округе в праздники

Центральный каток на площади у кинотеатра «Искра» в Ленинском округе принял около 5 тысяч посетителей в период новогодних праздников, сообщает пресс-служба администрации Ленинского городского округа.

В Ленинском городском округе Подмосковья продолжает работу каток на площади у кинотеатра «Искра» в рамках проекта губернатора Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье». За новогодние праздники ледовую площадку посетили порядка 5 тысяч жителей и гостей округа.

Глава Ленинского городского округа Станислав Каторов отметил, что каток стал местом создания новогодней атмосферы для детей и взрослых. По его словам, для посетителей подготовили яркую и разнообразную программу, что позволило многим семьям выбрать каток для праздничного досуга.

В праздничные дни на катке прошли тематические мероприятия, мастер-классы по фигурному катанию и хоккею, а также ледовые шоу по мотивам сказок «Щелкунчик», «Снежная королева» и балета «Алеко». Для гостей организовали раздачу горячего чая.

На территории катка работает пункт проката хоккейных и фигурных коньков, предусмотрены поддерживающие устройства для начинающих. Для комфорта посетителей создан теплый павильон для переодевания, а билеты можно приобрести онлайн на специальном сайте.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность подготовки Московской области к предстоящим новогодним праздникам.

«Мы должны подготовить все, чтобы те жители, те гости, дети, которые проводят традиционно зимние каникулы у нас в Подмосковье, тоже чувствовали заботу», — сказал Воробьев.