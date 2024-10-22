Около 45 тыс юбиляров Подмосковья получили подарки

В Московской области жители, достигшие возраста 80 лет, получают особые подарки от губернатора региона, приуроченные к их юбилейным годовщинам, сообщает пресс-служба регионального Минсоцразвития.

«С начала текущего года порядка 45 тысяч долгожителей нашего региона отпраздновали свои знаменательные даты и получили памятный подарок от губернатора Подмосковья», — сказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

Как дополнили в пресс-службе министерства социального развития региона, все юбиляры отмечены искренними поздравлениями и оригинальным Жостовским подносом, изготовленным мастерами вручную. Почти 200 пенсионеров отметили величайший юбилей — столетие, и в знак особого внимания к этому событию им также было выплачено по 5 тысяч рублей.

Юбилейный подарок доставляется непосредственно на адрес ппроживания в день рождения или в другой удобный для отмечающего дату день. Кроме того, пенсионеры, достигшие возраста 90 лет, получают в дополнение к основному подарку Павловопосадский шерстяной платок и шуйский плед.

Получают подарочный набор пенсионеры проактивно, но если юбиляр совсем недавно переехал в регион, то следует подать заявление на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — уточнил Воробьев.