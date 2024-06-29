Около 440 тыс студентов присоединились к волонтерскому столичному движению

Число студентов, которые присоединились я к волонтерскому движению в Москве, за год увеличилось на 15%. Ребята с первых дней принимают участие в работе штабов гуманитарной акции «Москва помогает» и встречают гостей Международной выставки-форума «Россия», сообщила заммэра столицы — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

«Почти 440 тысяч московских студентов занимаются волонтерством. Благодаря этому они воплощают интересные проекты, становятся частью масштабных мероприятий и находят новых друзей», — добавила она.

По словам Сергуниной, среди ребят пользуются популярностью спортивное, социальное и патриотическое направления. Активными участниками являются учащиеся первого-второго курсов.

На базе высших и средних специальных учебных заведений в столице функционируют 260 волонтерских центров. Лидерами по числу добровольцев являются Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации, Московский авиационный институт, Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова и Российский государственный социальный университет.

Одним из волонтеров-рекордсменов является студент Денис Забродский. На его счету свыше тысячи часов помощи. По его словам, современная молодежь имеет все возможности, чтобы развивать потенциал.

«Я считаю, добровольчество — ключ к этому развитию. Можно выбрать направление, найти друзей, влиться в компанию единомышленников и вместе с ними продвигать свою идею, проект. Для меня было очень почетно получить в этом году знак отличия «Волонтер Москвы», — сообщил он.

Поддержку инициатив молодым людям оказывают в рамках конкурса «Доброе сердце столицы». Они представляют собой номинации для образовательных организаций, которые объединили уже около 14 тыс. студентов. Свыше 2 тыс. человек в прошлом году собрал первый московский форум «В центре добра». Он был направлен на развитие добровольческих объединений в высших учебных заведениях.