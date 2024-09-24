Около 38 тыс человек побывали в лесопарке Балашихи за прошедшую неделю

С 16 по 22 сентября Ольгинский лесопарк в Балашихе посетили более 37,9 тыс. человек, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

В 2023 году в парке был полностью завершен проект по благоустройству, предоставив посетителям 71 га обновленной территории с 3-километровой лыжной трассой и более чем 10 км пешеходных дорожек.

В рамках благоустройства в лесопарке были обустроены входные группы, появилась детская площадка в эко-стиле, футбольное поле, рядом с которым разместили уличные тренажеры и воркаут элементы. По всей территории проложили удобные пешеходные дорожки и лыжные маршруты, установили малые архитектурные формы: скамьи, урны для раздельного сбора мусора, беседки, элементы навигации. Для прогулок с домашними питомцами есть площадка для выгула собак. Рядом оборудована парковка для автомобилей. Для безопасности посетителей в лесопарке установлены современные системы уличного освещения и видеонаблюдения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.