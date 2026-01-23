Около 35 пешеходных зон планируют благоустроить в Ленинском округе в 2026 году

В 2026 году в Ленинском городском округе будет реализован проект по развитию пешеходной инфраструктуры. Планируется обновить и создать порядка 35 пешеходных зон в различных населенных пунктах муниципалитета. Об этом сообщили в пресс-службе главы округа Станислава Каторова.

«Развитие комфортной и безопасной пешеходной среды — один из ключевых приоритетов в благоустройстве округа. Новые и обновленные дорожки свяжут жилые районы с социальными объектами, остановками общественного транспорта и зонами отдыха, сделают прогулки доступнее и приятнее для всех жителей», — сказал глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Работы охватят город Видное, а также Дроздово, Развилку и другие территории муниципалитета. Отдельным пунктом программы станет реализация губернаторского проекта Андрея Воробьева: на 8 участках, где плиточное покрытие пришло в негодность, будет уложен новый качественный асфальт.

«Благоустройство пешеходных зон будет проводиться комплексно и состоять из нескольких ключевых этапов: установки бордюров, формирования и укрепления щебеночного основания, укладки долговечного асфальтового покрытия и восстановления газонов. Это обеспечит долговечность и качество обновленной инфраструктуры», — отметили в пресс-службе.

В 2025 году в Ленинском городском округе была создана и модернизирована 21 пешеходная дорожка, ведущая к социально значимым объектам муниципалитета. Общая протяженность всех обустроенных пешеходных коммуникаций составила около одного километра.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.