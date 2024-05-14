Около 34 тыс выпускников подмосковных школ сдадут ЕГЭ в текущем году

Основной период сдачи ЕГЭ в Подмосковье вместе с резервными днями пройдет с 23 мая по 21 июня. С 2024 года экзамен проводят с нововведениями - выпускники смогут пересдать единый государственный экзамен по одному из предметов до окончания приемной кампании в вузах, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Такую возможность молодым людям предложил дать наш президент, выступая в феврале перед Федеральным собранием. На сегодняшний день установлены даты – пересдать любой экзамен можно будет 4 и 5 июля, результаты станут известны до начала приемной кампании в вузы, что даст возможность выпускникам подать документы в выбранные учебные учреждения с учетом новых баллов. Но стоит учесть некоторые нюансы. При пересдаче первоначальный результат аннулируется – выбрать лучший из двух будет нельзя. Поэтому, принимая такое решение, выпускникам придется хорошенько задуматься – точно ли получится улучшить полученный ранее результат», – пояснил спикер регионального парламента.

Он добавил, что всего в этом году ЕГЭ сдадут около 39 тыс. человек, из которых порядка 34 тыс. – выпускники подмосковных школ. Всего в регионе будет работать 264 пункта сдачи ЕГЭ. Самые популярные предметы в 2024-ом – обществознание, информатика и иностранные языки.

«Напомню, что у молодых людей есть возможность получить дополнительные баллы к ЕГЭ, если они отличники и окончили школу или колледж с золотой или серебряной медалью, активно и успешно участвовали в спортивных состязаниях, добровольческой деятельности, в олимпиадах», – отметил председатель Мособлдумы.

Говоря об олимпиадах, подчеркнул Игорь Брынцалов, Московской области однозначно есть, кем гордиться.

«В общем зачете Всероссийской олимпиады школьников по 24 предметам у сборной Подмосковья 441 диплом, что на 66 больше, чем в прошлом году. По итогам ВОШ наш регион занял первое место по Российской Федерации по астрономии и второе место в общем зачете по количеству дипломов. В Московской области за такие успехи для ребят предусмотрены поощрения: участникам олимпиады, не завоевавшим звания призеров и победителей олимпиады, по 100 тыс. рублей за каждое участие в олимпиаде, призерам олимпиады – по 300 тысяч рублей за каждое звание призера, победителям – по 500 тыс. рублей за каждое такое звание», – сказал он.

Также в 2023 году 8 обучающихся Московской области вошли в состав сборных команд Российской Федерации и стали золотыми медалистами международных олимпиад.

«У нас 2 медалиста в международной биологической олимпиаде, три медалиста – по физике, один – по астрономии и два – в естественнонаучной олимпиаде юниоров. Это рекордное количество медалистов для Подмосковья за 10 лет. Тут тоже предусмотрены единовременные выплаты: золотым медалистам – по 1,5 млн рублей за каждое звание победителя, серебряным призерам – по 1 млн рублей за каждое звание призера, и бронзовым – по 500 тыс. рублей за каждое звание призера», – добавил Игорь Брынцалов.

Кроме этого, напомнил спикер регионального парламента, единовременные выплаты в Подмосковье предусмотрены выпускникам, сдавшим ЕГЭ на 100 баллов и педагогам, подготовившим их: «Учителям, подготовившим двух и более выпускников, набравших максимальное количество баллов по ЕГЭ, выплачивается единовременно 150 тыс. рублей. Выпускникам, набравшим по двум и более учебным предметам 100 баллов по ЕГЭ – 100 тыс. рублей».

Игорь Брынцалов пожелал выпускникам успешной сдачи экзаменов. Первые ЕГЭ пройдут в четверг, 23 мая по географии, литературе, химии.

Расписание проведения ЕГЭ доступно на официальном сайте Рособрнадзора.