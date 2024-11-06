Около 300 тонн покрышек сдали жители Подмосковья за две недели
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
В Подмосковье до 18 ноября продолжается акция «Сдай шины на «Мегабак», которую министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области специально запустило для автовладельцев, сообщает пресс-служба ведомства.
Главная цель — минимизировать сезонные навалы отходов на контейнерных площадках региона.
Жители активно приносят старую резину на специально оборудованные локации. Только за первые две недели собрано и отправлено на заводы по переработке порядка 300 тонн покрышек.
Для победителей приготовлены подарки, сувениры и сертификаты на покупку новых шин:
- 1 место — 20 тыс. рублей;
- 2 место — 15 тыс. рублей;
- 3 место — 10 тыс. рублей.
Чтобы получить заветный приз необходимо сделать креативное фото сдачи покрышек и выложить его в социальной сети ВКонтакте с хештегом #сдалшинынаМегабак.
Дата и время награждения будет сообщена дополнительно.
В 2019 году губернатор Московской области Андрей Воробьев дал поручение запустить в регионе проект «Мегабак». Его цель — избавиться от завалов крупногабаритных отходов на общедомовых контейнерных площадках, а также увеличить долю вторичной переработки.