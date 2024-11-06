Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 18:17

Около 300 тонн покрышек сдали жители Подмосковья за две недели

В Подмосковье до 18 ноября продолжается акция «Сдай шины на «Мегабак», которую министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области специально запустило для автовладельцев, сообщает пресс-служба ведомства.

Главная цель — минимизировать сезонные навалы отходов на контейнерных площадках региона.

Жители активно приносят старую резину на специально оборудованные локации. Только за первые две недели собрано и отправлено на заводы по переработке порядка 300 тонн покрышек.

Для победителей приготовлены подарки, сувениры и сертификаты на покупку новых шин:

1 место — 20 тыс. рублей;

2 место — 15 тыс. рублей;

3 место — 10 тыс. рублей.

Чтобы получить заветный приз необходимо сделать креативное фото сдачи покрышек и выложить его в социальной сети ВКонтакте с хештегом #сдалшинынаМегабак.

Дата и время награждения будет сообщена дополнительно.

В 2019 году губернатор Московской области Андрей Воробьев дал поручение запустить в регионе проект «Мегабак». Его цель — избавиться от завалов крупногабаритных отходов на общедомовых контейнерных площадках, а также увеличить долю вторичной переработки.