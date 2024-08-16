Около 300 детей отправили на последнюю летнюю смену в лагерь «Родина» Подольска

В детско-юношеском оздоровительном центре «Родина» в Подольске стартовала шестая смена «Сила единства», которая пройдет с 16 до 29 августа. В лагерь на комфортабельных автобусах отправили 317 детей в возрасте от 7 до 15 лет. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Для юношей и девушек подготовили мастер-классы, встречи с интересными людьми, занятия с преподавателем английского языка, дискотеки, лазертаг, спортивные мероприятия, посещение бассейна, концерты, музыкальные программы и киносеансы.

Также в «Родине» запланировано проведение патриотической акции ко Дню государственного флага РФ и фестиваль красок Холи.

Всего в лагере 11 отрядов, из них семь оздоровительных и четыре спортивных.

В этом году ДЮОЦ «Родина» отметил 65 лет со дня своего открытия, юбилей отпраздновали с ребятами во время одной из смен. Недавно в лагере прошел фестиваль ГТО.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что уже более 150 тыс. ребят отдохнули этим летом в детских лагерях, в том числе на море.

«Школьные каникулы — счастливая пора в жизни каждого ребенка. И мы стараемся делать так, чтобы три летних месяца ребята провели интересно, познавательно и с пользой. В этом году организовали отдых в более 1 тыс. детских лагерях — 105 из них находятся за городом, 985 при школах, а еще 4 — на Черном море», — отметил губернатор.