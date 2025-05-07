Около 30 мероприятий к 80-летию Победы проведут в Ленинском округе с 7 по 9 мая

В Ленинском городском округе подготовили программу мероприятий, приуроченных к 80-летней годовщине Великой Победы. Митинги и возложения пройдут во всех территориях муниципалитета с 7 по 9 мая. Также запланированы установка мемориальных табличек и закладка капсулы в основание будущего памятника участникам. Об этом сообщили в пресс-службе главы округа.

«В целях обеспечения безопасности жителей в этом году мы отказались от проведения массовых мероприятий, таких как военный парад, шествие „Бессмертного полка“ и традиционный праздничный концерт в центре города. Уверен, это не помешает нам с достоинством отметить юбилей Великой Победы и почтить память всех наших героев. Во многих населенных пунктах округа пройдут торжественные митинги, вместе с жителями возложим цветы к Вечному огню, памятникам, стелам и обелискам в честь участников Великой Отечественной войны. Надеемся, что в некоторых территориях к нам смогут присоединиться и наши ветераны», — сказал глава Ленинского округа Станислав Каторов.

Он отметил, что такие локальные мероприятия пройдут 7 мая в Коробово, поселках Совхоза им. Ленина и Петровское, а также на Видновском кладбище, 8 мая — в Измайлово и в Горках Ленинских, 9 мая — в селах Молоково и Остров, деревнях Калиновка и Горки, поселках Володарского и Развилке, а также на Аллее Славы в Видном.

В преддверии Дня Победы запланировано увековечить память двух защитников Родины — жителей Ленинского округа. На здании Видновской школы № 5 в Расторгуевской части города установят мемориальную доску в честь бывшего ученика — Виталия Красулина, погибшего в ходе специальной военной операции. На стене дома № 10 на Советской улице в Видном появится памятная табличка в честь проживавшего здесь участника Великой Отечественной войны Михаила Сидорова. А на Аллее Славы будет заложена капсула в основание памятника бойцам СВО.

В Петровском, в Молоково и в Развилке, а также в микрорайоне Солнечный в Видном 7 мая пройдут праздничные концерты. А 9 мая на площади возле «Искры» развернется выставка военной техники под открытым небом. Также в 10:00 в кинотеатре можно будет посмотреть трансляцию Парада Победы на Красной площади.

Традиционная акция «Бессмертный полк» пройдет в этом году в цифровом формате. Все желающие присоединиться к патриотическому движению могут разместить фото своего Героя в профиле социальных сетей, на стекле автомобиля, на окнах своих домов и квартир.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.