Около 3 тыс льготников в Павловском Посаде получают соцдоплату к пенсии

В Павловском Посаде региональную социальную доплату к пенсии получают около 3 тыс. льготников, сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

«В Подмосковье одной из мер социальной поддержки для льготных категорий граждан является — региональная социальная доплата к пенсии», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Региональная социальная доплата к пенсии устанавливается получателю в беззаявительном порядке со дня назначения пенсии, но не ранее чем со дня возникновения права на указанную социальную доплату к пенсии, и выплачивается тем же способом, что и пенсия.

Региональная социальная доплата к пенсии не выплачивается в период выполнения работы и (или) иной деятельности, в период которой соответствующие граждане, подлежат обязательному пенсионному страхованию в соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 года № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в РФ».

Региональная социальная доплата к пенсии устанавливается проактивно на срок, на который ему установлена пенсия в соответствии с законодательством РФ.

«Региональная социальная доплата к пенсии назначается неработающим пенсионерам, имеющим доход ниже величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в Подмосковье. С 01.01.2024 г. он составляет 15 735 рублей. В городском округе Павловский Посад в мае 2024 года региональную социальную доплату получили 2 829 человек на сумму свыше 12,7 млн рублей», — добавил начальник соцзащиты Владимир Морозов.

Региональная социальная доплата к пенсии устанавливается территориальным структурным подразделением министерства социального развития Московской области на основании сведений, содержащихся в Единой автоматизированной информационной системе «Социальная защита и социальное обслуживание населения Московской области», либо по месту получения пенсии в Московской области.

«Я недавно переехала в Московскую область и была приятно удивлена, что мне сразу стали доплачивать к пенсии, никуда не ходила, а деньги пришли на счет», — сообщила пенсионерка Анна Владимировна.

Дополнительную информацию о мерах соцподдержки можно получить по телефону 122 далее 6 или в чатах вопросов и ответов в Telegram «Социалка. Ногинск-Электрогорск-Павловский-Посад», «Социалка. Электросталь», «Социалка. Черноголовка».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.