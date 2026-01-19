Около 3 500 жителей Орехово-Зуевского округа приняли участие в крещенских купаниях

Около 3 500 жителей Орехово-Зуевского городского округа совершили омовение в честь Крещения Господня 18 и 19 января, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Орехово-Зуевском округе 18 и 19 января прошли традиционные крещенские купания. Для жителей было организовано 8 оборудованных мест с палатками для переодевания, пунктами с горячим чаем и угощениями.

На всех площадках дежурили спасатели и сотрудники правоохранительных органов для обеспечения безопасности участников. Омовение в праздник Крещения Господня считается одной из главных православных традиций.

Благочинный Орехово-Зуевского церковного округа иеромонах Андрей (Коробков) отметил, что в этот день верующие вспоминают свое крещение и данные обеты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.



Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.