Около 27 тыс обращений поступило в Росреестр Подмосковья в 2024 году

За период с января по сентябрь 2024 года в управление Росреестра по Московской области поступило около 27 тыс. обращений от граждан и организаций. При этом на бумажном носителе (почтой, нарочно) — 4 696 обращений, на электронном носителе (через сайт Росреестра) — 22 226 обращений. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

С 2024 года на платформе обратной связи (ПОС) имеется возможность направить официальное обращение в органы власти, которые рассматриваются в соответствии с Федеральным законом № 59-ФЗ от 02.05.2006 «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Ответ на обращение будет удостоверен усиленной квалифицированной подписью уполномоченного должностного лица.

ПОС позволяет заявителю оценить ответ при его получении в личном кабинете на портале Госуслуги, а также оставить комментарий к своей оценке. Для управления важно получение обратной связи от граждан. Это позволяет совершенствовать работу Управления в данном направлении и оперативно связываться с заявителями при наличии оставшихся вопросов.

Направить обращение в управление Росреестра по Московской области можно одним из следующих способов:

в письменном виде по почте в адрес управления Росреестра по Московской области: 121293, Москва, ул. Поклонная, д. 13;

путем заполнения специальной формы на официальном сайте Росреестра в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

через единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) ( платформа «Госуслуги. Решаем вместе»);

через ведомственный центр телефонного обслуживания Росреестра 8-800-100-34-34;

при передаче письменного обращения лично в управление Росреестра по Московской области (ящик приема корреспонденции для обращений граждан)

в ходе личного приема граждан руководителем управления Росреестра по Московской области, его заместителями, начальниками структурных подразделений, прием осуществляется по предварительной записи по телефону 8 (800) 100-34-34. С графиком работы можно ознакомиться на официальном сайте управления.

Граждане могут направлять как индивидуальные, так и коллективные обращения. Порядок направления обращений размещен на официальном сайте Росреестра.

«Результативность работы с обращениями граждан — это главный показатель работы ведомства. Работа с обращениями граждан позволяет выявить наиболее актуальные вопросы и потребности заявителей, а также служит одним из основных способов взаимодействия с гражданами. На сегодняшний день результативная работа с гражданами полезна и конструктивна, а также позволяет качественно и оперативно решать возникающие вопросы. Росреестр — открытая служба и ориентируется на интересы своих заявителей», — сказала начальник отдела общего обеспечения Елена Кобякова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.