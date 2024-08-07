сегодня в 12:59

Около 260 военнослужащих потеряли ВСУ за сутки в приграничье Курской области

За прошедшие сутки украинские силы потеряли до 260 военнослужащих в ходе боевых действий в районах Курской области, примыкающих к российско-украинской границе, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Также потери противника составили 7 танков, 8 БТР, 3 БМП, 2 самоходные огневые установки ЗРК «Бук М1», установка разминирования УР-77, 31 боевая бронированная машина и станция радиоэлектронной борьбы.

Ночью российские военнослужащие совместно с ФСБ уничтожали украинские вооруженные формирования в приграничных районах Курской области. Авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение резервам ВСУ в н. п. Басовка, Журавка, Юнаковка, Беловоды, Кияница, Корчаковка, Новая Сечь, Павловка и Городище Сумской области.

Бойцы Вооруженных сил РФ не допустили продвижения противника вглубь территории страны. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов записал видеообращение из-за обострения в приграничье. Он заявил, что на границе идут бои, но ситуация контролируемая.