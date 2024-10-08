Около 26 тыс человек узнали правила цифровой безопасности на регпортале Подмосковья

С начала года 26 тыс. пользователей изучили кибербезопасность на регпортале Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Раздел «Цифровая безопасность. Доступно о важном» был запущен в конце 2022 года. С тех пор на нем регулярно появляются обновления, которые позволяют жителям улучшить навыки киберграмотности. Теперь в разделе стали доступны 3 новые темы: «Безопасный онлайн-шопинг», «Защита данных в онлайн-играх» и «Социальные сети».

В рамках первой темы пользователи могут изучить информацию о существующих киберугрозах для онлайн-покупателей, узнать, как выбрать безопасный интернет-магазин и какие правила необходимо соблюдать для безопасного шопинга. Тема «Защита данных в онлайн-играх» позволит узнать о возможных угрозах, которые могут возникнуть в мире онлайн-игр, и о том, что нужно знать, чтобы не стать жертвой мошенников.

Кроме того, пользователи смогут разобраться в опасностях, которые существуют в социальных сетях, выяснить, как обезопасить свой аккаунт, и получить инструкции, что делать, если профиль был взломан, в новой статье «Социальные сети».

Раздел «Цифровая безопасность. Доступно о важном» расположен на главной странице регионального портала. Там пользователи могут пройти тест и проверить уровень своих цифровых навыков, скачать памятки по цифровой безопасности, а также узнать о популярных методах мошенничества. Воспользоваться разделом может любой желающий, авторизация не потребуется.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.