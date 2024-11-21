Около 253 семейных пар Серпухова отпраздновали юбилей совместной жизни

В 2024 году в Серпухове уже 253 семейные пары отметили 50-летие совместной жизни. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Галина и Александр Минаевы отметили 50-летие совместной жизни. История этой любви началась 52 года назад — в серпуховском парке им. Олега Степанова. С будущим мужем Галю познакомил друг. Гуляли, общались и вдруг оказалось, что друзья куда-то ушли, а Галина с Александром остались вдвоем.

Предложение руки и сердца Александр сделал, встретив любимую девушку из командировки, в которую Галина ездила от горкома комсомола в Чехословакию.

Свадебная тема близка Галине Валентиновне. В 1979 году Галина Минаева пришла в ЗАГС работать специалистом. А уже в 1982 году Галина Валентиновна стала заведующей ЗАГСом и проработала в общей сложности 35 лет.

Единовременное пособие супругам к юбилеям их совместной жизни назначается одному из супругов в связи с 50-летием, 55-летием, 60-летием, 65-летием, 70-летием (или более) их совместной жизни.

Необходимые документы:

паспорта супругов;

свидетельство о браке;

согласие второго супруга на обработку персональных данных;

реквизиты для перечисления средств.

Заявление подается в течение года с даты юбилея на региональном портале госуслуг «Назначение единовременного пособия супругам к юбилеям их совместной жизни».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — уточнил Воробьев.