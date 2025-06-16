Около 250 человек приняли участие в туристическом слете в Дмитровском округе

На берегу реки Яхрома около спортивного курорта Сорочаны был проведен ежегодный слет, организованный Дмитровской территориальной организацией профессионального союза работников народного образования и науки Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

При поддержке администрации и управления образования Дмитровского муниципального округа в этом году он состоялся в 64-й раз и был посвящен 80-летию Великой Победы.

На открытии слета собравшихся приветствовали Ирина Костышина, заместитель главы Дмитровского муниципального округа, депутаты Московской областной думы Марина Шевченко и Александр Орлов, а также общественные деятели муниципалитета. Они пожелали всем участникам хорошо отдохнуть и получить максимум удовольствия от активного отдыха в одном из красивейших мест Подмосковья.

Татьяна Малинникова, начальник управления образования администрации Дмитровского муниципального округа, поздравила собравшихся с успешным завершением учебного года, отметив, что проведение таких туристических слетов только сплачивает коллективы.

Открытие турслета завершилось проведением флешмоба «День России».

По доброй традиции каждая из школ округа разбила бивуак, и на нем представляла гостям, коллегам и жюри свою визитную карточку «Живет Победа в поколениях». Исполнялись песни, частушки, гости угощали приготовленными на костре блюдами.

Было проведено немало конкурсов и викторин: выпуск плакатов «Наша героическая первичка», преодоление туристической полосы препятствий, вязка узлов, веселая эстафета.

Вопросы краеведческой викторины были связаны с боевой и трудовой доблестью Дмитровского края в разные исторические периоды, отдельный конкурс посвящен школьным учителям — защитникам Отечества.

А конкурс творческой самодеятельности «Успех в единстве поколений» еще раз доказал, что педагоги — самые креативные: все выступления были яркими, веселыми.

На второй день турслета прошли конкурсы зарядки «Готов к труду и обороне», туристического быта «На солнечной поляночке» и туристического завтрака.

Победителями общекомандного зачета 64-го туристско-краеведческого слета педагогов округа стали команды: на I месте — лицей № 4, на II месте — Синьковская школа № 1, на III месте — Дмитровская школа № 5. Они были награждены ценными подарками — туристическим снаряжением и палатками.

«Проведение туристско-краеведческого слета педагогов — это не только добрая традиция, но и важная часть нашей работы по сохранению исторической памяти. Такие мероприятия показывают, насколько талантливы и многогранны наши учителя, как они умеют объединять поколения, воспитывая детей в духе патриотизма и любви к родному краю», — отметил глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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